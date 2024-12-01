Соцфонд: старый образец СНИЛС останется действительным

Социальный фонд России сообщил, старый образец свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) является действительным, поэтому документ менять не нужно.
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