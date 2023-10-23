«Букины», «Давай поженимся», «Холоп 2» и «Папины дочки. Новые» — крупнейшие медиахолдинги представили ТВ-премьеры нового сезона

Первый канал Телеканал в новом сезоне представит несколько премьер музыкального жанра: телешоу «Фантастика», где знаменитости и еще не известные артисты выступают в образах цифровых аватаров, скрывающих их личность, «Перепой звезду», в котором обычные люди попытаются доказать, что поют лучше, чем профессионалы, а также новую версию проекта «Голос.