В США придумали новый повод для помощи Украине

Американская администрация в частном порядке призывает представителей двух политических партий в конгрессе обосновывать необходимость помощи США Украине тем, что это якобы поможет вырасти экономике Штатов.
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