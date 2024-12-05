Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками — Пентагон

Секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, которая призвана объединить усилия США на различных территориях, подписал министр обороны США Ллойд Остин, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 5 декабря на брифинге.
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