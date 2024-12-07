Авария с участием сотрудника полиции привлекла внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о расследовании уголовного дела, связанного с неправомерными действиями в отношении полицейских в Приморском районе Санкт-Петербурга.
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