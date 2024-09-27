Китай снял ограничения на поездки туристов на острова Тайваня

Ограничения на поездки туристических групп и индивидуальных туристов из провинции Фуцзянь на острова Цзиньмэнь, управляемые тайваньской администрацией, сняли китайские власти, сообщило 27 сентября агентство CNA.
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