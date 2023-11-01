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DikGAZETE: Россия предупреждала Запад о риске нового конфликта в Евразии

DikGAZETE: Россия предупреждала Запад о риске нового конфликта в Евразии

Россия не раз предупреждала Запад об угрозе нового вооружённого конфликта на территории Евразии, который произойдёт из-за наплыва мигрантов на фоне кризиса на Ближнем Востоке, написал обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для портала dikGAZETE.

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