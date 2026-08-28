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Глава Ноябрьска проверил ход замены коммуникаций накануне учебного года

Глава Ноябрьска проверил ход замены коммуникаций накануне учебного года

Мэр Ноябрьска Алексей Романов поручил подрядчикам обеспечить безопасность школьников в районах, где продолжается масштабная замена инженерных сетей, сообщили в администрации города.

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