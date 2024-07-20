У телеведущей Анны Шатиловой нашелся «юный друг» осетин

Во Владикавказе 19 проходил Первый театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». На площади Свободы рядом с Домом правительства и судом был организован концерт с участием Ольги Кормухиной, Сергея Лазарева, группы «Республика», детского театра «До-ми-солька», кавер-группы «BODY DANCE», исполнителей мюзиклов Дмитрия Ермака и Натальи Быстровой, а также артистов и музыкантов из Осетии.