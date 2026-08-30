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Царьград

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Ассоциация "Надежный партнер": НПЗ возобновили работу после ремонта

Ассоциация "Надежный партнер": НПЗ возобновили работу после ремонта

Нефтеперерабатывающие заводы после ремонта вернулись к работе, увеличив поставки бензина. Зампред "Надежного партнера" Дмитрий Гусев сообщил о мерах для стабилизации: импорт, поставки из Беларуси и Казахстана.

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