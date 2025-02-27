Baza: собак, которые разорвали лицо ребенку в Сочи, не кормили 10 дней

Роман Цыганков, хозяин двух собак-хаски, которые напали на мальчика в Сочи и разорвали ему лицо, не кормил их 10 дней, голодные животные сорвались с цепи, сделали подкоп и убежали с участка, пишет Telegram-канал Baza.
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