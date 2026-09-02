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Спорт Уик-Энд

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Радимов: «Краснодар» практически не позволяет себе таких ляпов, какие есть у «Спартака» - Джику, Литвинов, Ву… Не слишком ли много?

Радимов: «Краснодар» практически не позволяет себе таких ляпов, какие есть у «Спартака» - Джику, Литвинов, Ву… Не слишком ли много?

«Я был в Москве на матче «Спартака» и «Оренбурга» (1:1) и даже сидел среди болельщиков «Спартака», - говорит бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов.

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