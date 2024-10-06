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Славянская доктрина

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Появились фотографии американской техники, охраняющей склады на польской базе Повидз

Появились фотографии американской техники, охраняющей склады на польской базе Повидз

Появились фотографии американской техники, охраняющей склады на польской базе Повидз Один из западных военных блоггеров опубликовал фотографии, на которых видно большое скопление американской техники в аэропорту Повидз в Польше.

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Юрий Ильинов
NYT: Трамп и Путин семь лет назад обсуждали возможные поставки американского оружия Украине Дональд Трамп, будучи на тот момент президентом США, и российский лидер Владимир Путин семь лет назад обсуждали возможные поставки американского оружия Украине. Глава Соединенных Штатов в 2017 году на встрече в Гамбурге спросил у своего коллеги из России, как он к этому относится. О разговоре двух лидеров сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники. Трамп сообщил Путину на их первой встрече о том, что администрация США изучает возможность поставок Киеву вооружений. Что вы думаете? - спросил американский президент у нашего. Путин категорически не одобрил эту идею, назвав ее ошибочной. Он предрек, что после первой поставки американского оружия Украине та станет постоянно просить его все больше и больше. В прошлом месяце Трамп заявлял, что глава киевского режима Зеленский очень хочет, чтобы на выборах в США победили демократы. В этом случае, поясняет политик, американские деньги продолжат поступать в Киев в прежних объемах. С легким сарказмом претендент на президентскую должность в Соединенных Штатах назвал Зеленского «великим торговцем». А через несколько дней после этого у них состоялась встреча. На ней Трамп заявил о своих хороших отношениях с российским президентом, которые помогут ему после успеха на выборах добиться быстрого урегулирования украинского конфликта. Ранее бывший советник министерства обороны США Джим Уэбб неодобрительно высказался о том, что за время СВО на Украине уничтожили большое количество отличного вооружения, поставленного Вашингтоном. А ведь оно могло бы пригодиться самим американским военным на случай будущего конфликта с Россией.
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