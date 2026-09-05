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Daily Storm

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ЛДПР предлагает списать долги всем участникам СВО, независимо от даты заключения контракта

ЛДПР предлагает списать долги всем участникам СВО, независимо от даты заключения контракта

В партии выступили за равные права для всех бойцовВ ЛДПР заявили о необходимости уравнять в правах всех участников специальной военной операции при получении социальных гарантий.

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