Боец UFC Крейг считает, что Махачев является лучшим бойцом в мире

Шотландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пол Крейг согласился с тем, что россиянин Ислам Махачев является лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий, передает Sport24 со ссылкой на интервью Джеймсу Линчу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии