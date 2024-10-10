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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скотти Барнс планирует принять участие в предсезонном матче против «Вашингтона» в пятницу

23-летний форвард не играл с начала марта из-за травмы руки. Барнс также пропустил начало тренировочного лагеря из-за рождения первенца.

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