Выставка-пьеса, крыша в зале и пять поколений художников: интервью с основателем «Масловки» о проекте «Полеты над временем»

Выставка «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах» в Музейном центре «Масловка. Городок художников» продлена до 11 октября.
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