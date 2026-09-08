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Выставка-пьеса, крыша в зале и пять поколений художников: интервью с основателем «Масловки» о проекте «Полеты над временем»

Выставка-пьеса, крыша в зале и пять поколений художников: интервью с основателем «Масловки» о проекте «Полеты над временем»

Выставка «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах» в Музейном центре «Масловка. Городок художников» продлена до 11 октября.

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