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Царьград

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Радоница 2024: смысл праздника, что можно и что нельзя делать

Радоница 2024: смысл праздника, что можно и что нельзя делать

Верующие готовятся встретить Радоницу – особый день для поминовения ушедших родственников.Смысл праздника Церковный праздник отмечается на девятый день после Пасхи.

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