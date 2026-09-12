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На островах Финского залива досрочно проголосовали за депутатов Госдумы

Жители четырёх островов Финского залива — Гогланда, Мощного, Сескара и Большого Тютерса — досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва, сообщили в правительстве Ленинградской области.

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