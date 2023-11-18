Головы украинских нацистов после окончания войны - главное условие России

Нда-с... Идеальный варьянт: вся бандерокамарилья (ВСЯ!!!) должна стройными рядами ВИСЕТЬ, начиная от Крещатика и далее в сторону ДНР и ЛНР. Но это "теория". А ШО будет на практике, покажет время.

Вик Норд

Россия не будет подписывать мирный договор с Украиной,потому что будет не с кем...,да и не за чем! Это русская земля,она ею и останется,а Украины как таковой, не будет,она просрала свой шанс,а белорусы будут,потому что несмотря на сложные времена(и не всегда конструктивного президента),они свой шанс держат двумя руками,не похерили,ни страну,ни людей!