Главная причина лояльности Зеленского и его шайки Трампу - Коломойский. Этот основной держатель компромата на демократов и лично семейство Байдена очень хочет избавиться от назойливого американского преследования.
Головы украинских нацистов после окончания войны - главное условие России
Комментарии
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Юрий Золотарев
Нда-с... Идеальный варьянт: вся бандерокамарилья (ВСЯ!!!) должна стройными рядами ВИСЕТЬ, начиная от Крещатика и далее в сторону ДНР и ЛНР. Но это "теория". А ШО будет на практике, покажет время.
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12 час.
Лев Сивохин
Просто нам надо закрыть американский проект Украина и всех укроначальников судить за преступления.
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12 час.
Вик Норд
Россия не будет подписывать мирный договор с Украиной,потому что будет не с кем...,да и не за чем! Это русская земля,она ею и останется,а Украины как таковой, не будет,она просрала свой шанс,а белорусы будут,потому что несмотря на сложные времена(и не всегда конструктивного президента),они свой шанс держат двумя руками,не похерили,ни страну,ни людей!
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9 час.
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