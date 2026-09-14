В порту Одессы уничтожены два сухогруза врага, — Минобороны (ВИДЕО)

В порту Одессы ударными БПЛА «Герань» уничтожены два сухогруза врага, сообщает Минобороны. Суда доставляли грузы в интересах ВСУ.
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