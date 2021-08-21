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Тюрьма за отрицание «советской оккупации» – Прибалтика

Тюрьма за отрицание «советской оккупации» – Прибалтика

Самый известный литовский антифашист Альгирдас Палецкис получил шесть лет тюрьмы по обвинению в шпионаже на Москву.

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