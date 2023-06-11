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Журналист Херш: контрнаступление ВСУ негативно скажется на США

Контрнаступлении Вооруженных сил Украины повлечет за собой негативные последствия как для Киева, так и для лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

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