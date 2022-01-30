FT: Франция и Германия встревожены из-за агрессивных действий Британии в адрес России

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине. Архивное фотоЧитать ria.ru в Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России, пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.