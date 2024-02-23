Данила Козловский подарил дочке-имениннице платье подросшей наследницы Акиньшиной

Наследница актера Данилы Козловского, Ода Валентина донашивает одежду дочки Оксаны Акиньшиной. Оксана Акиньшина в комментариях к свежим фото Данилы Козловского, на которых он показал 4-летнюю дочку Оду Валентину, дала понять, что малышка донашивает одежду за ее наследницей Эмми.
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