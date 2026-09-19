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Daily Storm

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Мария Киселева ответила, кто станет самым сильным звеном на выборах

Мария Киселева ответила, кто станет самым сильным звеном на выборах

19 сентября спортсменка и депутат Мосгордумы отдала свой голос на участке, расположенном в одной из башен Москва-Сити.

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