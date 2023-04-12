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Экс-сотрудник MI6 Крук: Зеленский готов отдать Польше несколько западных регионов Украины в обмен на помощь в захвате Крыма

Экс-сотрудник MI6 Крук: Зеленский готов отдать Польше несколько западных регионов Украины в обмен на помощь в захвате Крыма

Украинский лидер Владимир Зеленский готов отдать под юрисдикцию Варшавы несколько регионов, расположенных в западной части бывшей советской республики, в обмен на помощь в захвате Крымского полуострова.

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