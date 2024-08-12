Мишустин сделал новый шаг к объединению экономик РФ и Белоруссии

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал новый шаг к созданию единой экономики России и Белоруссии. На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил о распространении действия полиса ОСАГО на территорию соседней страны.
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