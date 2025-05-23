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Вагенкнехт: Германия должна отозвать войска бундесвера из Литвы ради мира

Вагенкнехт: Германия должна отозвать войска бундесвера из Литвы ради мира

Германия должна отозвать из Литвы немецких военных, бригада которых развернута на границе с Россией. Таким мнением поделилась депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

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