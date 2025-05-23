Германия должна отозвать из Литвы немецких военных, бригада которых развернута на границе с Россией. Таким мнением поделилась депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии