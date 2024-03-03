Арт-видео.инфо Раненого военного подозревают в том, что он курил в самолете, хотя он говорит, что не курил.
Ветеран ZOV, которого сняли с рейса, собирается засудить авиакомпанию "Победа"
Комментарии
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W
Walery
Экипаж и стюардессы ты подозревали о наличии денег у этого пассажира и разыграли банальную подставу. У них сорвалось... даже полиция не смогла организовать коррупцию. Хорошо бы эта авиакомпания если не самоликвидировалась, то хотя бы изменила свое наименование, например "извозчик"... или просто "телега".
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
"изменила свое наименование, например "извозчик"... или просто "телега"" А над чем или кем Победа? Над пассажирами или над здравым смыслом? Как дополнение к Вашему предложению - Бричка, Подвода, Арба... А Воздушный извозчик - это фильм такой был в военное время...
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1 час.
В К
Правильно, авиакомпанию засудить, стюру отодрать!
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39 мин.
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