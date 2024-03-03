Ветеран ZOV, которого сняли с рейса, собирается засудить авиакомпанию "Победа"

W

Walery

Экипаж и стюардессы ты подозревали о наличии денег у этого пассажира и разыграли банальную подставу. У них сорвалось... даже полиция не смогла организовать коррупцию. Хорошо бы эта авиакомпания если не самоликвидировалась, то хотя бы изменила свое наименование, например "извозчик"... или просто "телега".