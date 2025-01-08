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Добрый Мир

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США ошиблись, настроив Россию против себя, пишет журнал National Interest

США ошиблись, настроив Россию против себя, пишет журнал National Interest

1030 прочтений Вчера Америка увидела, на что способен стратегический бомбардировщик России Ту-160М – и сразу пересмотрела все свои взгляды на жизнь! У них там жил один такой деятель по имени Аль Капоне, который произнёс когда-то дивную фразу, полностью описывающую менталитет США и рядовых американцев: «Ничто так не меняет ход мыслей в голове, как пуля, попавшая, пускай, даже и… пониже поясницы».

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