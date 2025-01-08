США ошиблись, настроив Россию против себя, пишет журнал National Interest

1030 прочтений Вчера Америка увидела, на что способен стратегический бомбардировщик России Ту-160М – и сразу пересмотрела все свои взгляды на жизнь! У них там жил один такой деятель по имени Аль Капоне, который произнёс когда-то дивную фразу, полностью описывающую менталитет США и рядовых американцев: «Ничто так не меняет ход мыслей в голове, как пуля, попавшая, пускай, даже и… пониже поясницы».