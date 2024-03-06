Много лет назад певица Алла Пугачева ввела традицию отмечать каждый год в начале марта «День желтых цветов», который придумала в честь наступления весны.
Продюсер объяснил, зачем Пугачева танцевала на яхте под украинскую песню
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Бабушке не терпится хоть немного дерьма капнуть в сторону России. Однако - мы живём и в жизни этой чтим и помним нашу Рать, где теряя свои жизни защищали Родину-Мать! Всех кто в стороне стоял или попросту сбежал их не помнят и не знают, а кого и установят просто молча презирают!
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14 час.
Александр Ляшенко
А Филя уже убрал свою необдуманную подпись.
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9 час.
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