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Продюсер объяснил, зачем Пугачева танцевала на яхте под украинскую песню

Продюсер объяснил, зачем Пугачева танцевала на яхте под украинскую песню

Много лет назад певица Алла Пугачева ввела традицию отмечать каждый год в начале марта «День желтых цветов», который придумала в честь наступления весны.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Бабушке не терпится хоть немного дерьма капнуть в сторону России. Однако - мы живём и в жизни этой чтим и помним нашу Рать, где теряя свои жизни защищали Родину-Мать! Всех кто в стороне стоял или попросту сбежал их не помнят и не знают, а кого и установят просто молча презирают!
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