Продюсер объяснил, зачем Пугачева танцевала на яхте под украинскую песню

ГБ

Геннадий Бережнов

Бабушке не терпится хоть немного дерьма капнуть в сторону России. Однако - мы живём и в жизни этой чтим и помним нашу Рать, где теряя свои жизни защищали Родину-Мать! Всех кто в стороне стоял или попросту сбежал их не помнят и не знают, а кого и установят просто молча презирают!