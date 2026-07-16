10-летний Алексей из Барнаула покорил сеть ремонтом авто сестры

10-летний Алексей из Алтайского края стал известным после того, как починил ВАЗ-2115 своей сестре. Видео с его работой быстро набрало популярность в сети, собирая миллионы просмотров и тысячи комментариев, впечатлив пользователей своими навыками.
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