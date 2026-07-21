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Захарова уличила главу МИД Италии во лжи по поводу высылки дипломатов из столицы

Захарова уличила главу МИД Италии во лжи по поводу высылки дипломатов из столицы

Захарова усомнилась в объективности докладов для премьера Италии МОСКВА, 20 июля, ФедералПресс.

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