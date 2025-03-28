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Закон, порядок, государство

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Определен чемпион по пожарно-спасательному спорту среди вузов

Определен чемпион по пожарно-спасательному спорту среди вузов

В соревнованиях на Кубок образовательных организаций высшего образования МЧС России по пожарно-спасательному спорту безоговорочную победу в общекомандном зачете одержал Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

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