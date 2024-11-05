Виды загородной недвижимости

Кто не мечтает купить дом за городом? Квартира квартирой, а шашлыки на своём личном участке или на даче — это святое! И, тем не менее, сегодня загородная недвижимость это уже нечто другое, а не просто домик в деревне с печкой, без удобств https://samastroyka.