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«Краснодар» – фаворит РПЛ по версии Opta. «Зенит» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 4-е, ЦСКА – 5-й

Opta обновила шансы клубов РПЛ на итоговое первое место перед 10-м туром. Главным фаворитом остается «Краснодар», лидирующий в чемпионате с 21 очком.

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