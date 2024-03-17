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  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

Сегодня проходит завершающий, третий день голосования Как рассказал журналистам Александр Асафов, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москвы, в столице зафиксирована рекордно высокая активность избирателей после первых двух дней голосования на выборах президента РФ.

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