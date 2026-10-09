Евродепутат от Литвы: Пора наглухо заколотить двери домов российских шпионов Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене выступила с инициативой о повсеместном закрытии «Русских домов» на территории Евросоюза, назвав эти культурные центры «российскими шпионскими центрами».
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