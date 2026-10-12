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Нозанин Абдулвасиева развелась с Гордоном в 26-й день рождения — и стала кастинг-директором

Нозанин Абдулвасиева развелась с Гордоном в 26-й день рождения — и стала кастинг-директором

«Мне было стыдно объяснять, кто я», — так Нозанин Абдулвасиева вспоминала те годы, когда, уже будучи женой известного телеведущего Александра Гордона, искала в Москве квартиру для семьи.

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