Занимательная история: спрос россиян на кредиты упал на 25%

Спрос на кредиты со стороны граждан в конце сентября и октябре упал на 10–25%, узнали «Известия». Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, растет, отметили в банках.
Спрос на кредиты со стороны граждан в конце сентября и октябре упал на 10–25%, узнали «Известия». Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, растет, отметили в банках.
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