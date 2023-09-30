Характеристика на предателя: что маршал Жуков говорил о генерале Власове

Генерал Андрей Власов, известный как один из самых высокопоставленных предателей в истории Великой Отечественной войны, получил лестные характеристики от маршала Победы, Георгия Жукова, всего несколько месяцев до своей предательской сдачи врагу.
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