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Невеста подожгла церковь при помощи тампона за день до свадьбы

Невеста подожгла церковь при помощи тампона за день до свадьбы

В США невеста подожгла церковь за день до свадьбы. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune. Вечером 10 июля 25-летняя женщина из штата Вайоминг вместе с женихом и родственниками украшала помещение для свадьбы в здании церкви в штате Юта.

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