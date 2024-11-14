История Украины - Русская История

Юрий Ильинов

История технологий с Сергеем Устьянцевым: рабство за свой счёт Не секрет, что покупка технологий за рубежом — не важно, идёт речь о военном деле или производстве техники гражданского назначения — это самый дешёвый и быстрый способ их достижения. Но зачем, собственно говоря, эти самые технологии продают, ведь конкуренты на мировом рынке никому не нужны? Особенно учитывая, что покупатель, приобретя их, может в конечном счёте полностью их освоить и перестать нуждаться в дальнейшем сотрудничестве. Ответ на этот вопрос довольно прост. Он заключается в том, что технологии, как правило, продаются с таким условием, чтобы приобретающая их сторона не могла с помощью только этого добиться технологического первенства. Фактически, технологии продают для того, чтобы покупатель был максимально сильно привязан к продавцу. Ярко иллюстрирует подобное положение дел ситуация, сложившаяся между «Уралвагонзаводом» и западными партнёрами при закупке отдельных технологий, касающихся вагоностроения. Например, метод отливки чугунных колёс, привезённый к нам американцами, существенно превосходил всё, что использовалось на демидовском Урале в прошлом. Только с одним условием — он был гарантированно хуже той технологии, которая использовалась самими американцами, о чём свидетельствовал срок службы этих самых колёс всего в один год, тогда как за океаном они преспокойно откатывали по пять лет. Схожая ситуация была и с производством вагонных тележек — эту технологию нам тоже продали американцы. И к ней, с первого взгляда, вопросов не было — изделия получались надёжными и вполне пригодными для длительной эксплуатации. Загвоздка заключалась в том, что делались они из конструкционной стали и были довольно тяжёлыми, в то время как сами заокеанские «партнёры» уже давно пользовались легированной сталью, обеспечивающей меньший вес тележек со всеми сопутствующими плюсами. Об этом и многом другом подробно рассказывает научный редактор отдела по связям с общественностью «Уралвагонзавода», историк Сергей Устьянцев.