Туристов предупредили о болезни, способной убить всего за 24 часа

Путешественникам рассказали о смертельной инвазивной менингококковой инфекцииВ США, Великобритании и ряде других западных стран были зарегистрированы случаи инвазивной менингококковой инфекции, которая в 10% случаев приводит к летальному исходу.
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