Госавтоинспекторы Адыгеи призвали юных пешеходов к безопасному участию в движении

Профилактические мероприятия, направление на сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов сотрудниками Госавтоинспекции Гиагинского района проводятся на постоянной основе.
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