Эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота рекомендовал родителям давать детям небольшие суммы на карманные расходы для развития финансовой грамотности.
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