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Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения

Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения

Битва под Ляояном. Картина Ф. НейманаОбщая ситуацияПосле ряда неудачных сражений – у Ташичао, Симучена, на Юшулинских и Янзелинских высотах, Южная группа русских войск под началом генерала Зарубаева и Восточная группа Бильдерлинга соединились и отошли к Ляояну («От Ляояна я не уйду, Ляоян – моя могила!»).

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Сергей Шевцов
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