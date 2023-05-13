Русская весна

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ВСУ ударили по школе Донецка (ФОТО)

ВСУ ударили по школе Донецка (ФОТО)

Утром 13 мая украинские боевики нанесли удар по школе Донецка. Под вражеским огнём оказалась территория школы № 51 в Куйбышевском районе города.

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