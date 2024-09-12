Частный дом вспыхнул в Алматы

Возгорание в частном доме Жетысуского района ликвидировали огнеборцы Алматы. Как сообщили в ДЧС мегаполиса, 11 сентября в 18:19 часов огнеборцы выехали на сообщение о пожаре по улице 2-я Гончарная улица, 129.