Частный дом вспыхнул в Алматы

Возгорание в частном доме Жетысуского района ликвидировали огнеборцы Алматы. Как сообщили в ДЧС мегаполиса, 11 сентября в 18:19 часов огнеборцы выехали на сообщение о пожаре по улице 2-я Гончарная улица, 129.
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